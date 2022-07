Spara alla ex e poi si toglie la vita

Alle Terme di Stabio è intervenuto un grosso dispositivo di polizia, con agenti della Cantonale e Comunale oltre ai soccorritori del SAM. Tutta la zona è stata isolata. L'inchiesta per chiarire le cause del fatto di sangue e possibili collegamenti con un fatto di sangue avvenuto sempre questo pomeriggio in provincia di Varese è in corso ed è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni in collaborazione con le Autorità italiane. Eventuali testimoni sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.