La funivia di Mornera si blocca, e loro restano sospese per due ore

MONTE CARASSO (BELLINZONA) - Momenti concitati nella serata di martedì sulla funivia che collega Monte Carasso a Mornera. L'impianto è infatti stato vittima di un guasto tecnico. E così le due donne che in quel momento si trovavano in cabina sono rimaste bloccate, sospese nel vuoto, per un paio d'ore. Solo con l'intervento della Rega, che è ricorsa a un alpinista esperto, si è riusciti a risolvere la situazione.



La panne si è verificata poco prima delle 19. Madre e figlia, che lavorano al rinomato e gettonatissimo grotto situato proprio sui monti, stavano scendendo a valle. A un certo punto, ancora nel primo tratto di discesa, arriva lo stop inatteso e prolungato. Le due donne sono state prelevate dalla cabina e messe in sicurezza grazie a un'apposita imbragatura.



L'elicottero della Rega, partito dal campo sportivo di Monte Carasso, è stato immortalato da un lettore di Tio/20Minuti. Nel frattempo un altro elicottero, in questo caso della Heli-Tv, ha riportato sul piano i turisti e gli escursionisti che si trovavano sui monti e che erano impossibilitati a scendere in altro modo.