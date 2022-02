Una raccolta di firme per sollecitare il Consiglio federale a inviare aiuti medici e umanitari all'Ucraina

BELLINZONA - Sulla piattaforma Change.org è stata lanciata una raccolta firme indirizzata al Consiglio federale e alle altre istituzioni elvetiche, affinché venga fornito immediato soccorso sanitario e umanitario all'Ucraina.

A dare vita alla proposta è stata Anastassiya Fellmann, ragazza svizzera di origine ucraina e residente in Ticino. «La guerra in Ucraina è iniziata, molte persone e famiglie stanno attraversando una situazione molto difficile e disumana. I soldati russi stanno uccidendo persone innocenti. Non c'è motivo per questa guerra, non c'è motivo per uccidere».

La raccolta firme chiede a Berna di organizzare una spedizione di medicinali, sacche di sangue e così via, che potrebbero essere un sollievo immediato per coloro che sono rimasti feriti nel corso dell'avanzata delle truppe russe. La Svizzera può darsi da fare pur preservando la sua neutralità, afferma Fellmann. «Per questo chiediamo di mandare questo tipo di aiuto e non quello militare».