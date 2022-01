L'anno si chiude con altri 1741 contagi in Ticino

BELLINZONA - Nuovo record di contagi di coronavirus in Ticino: sono 1741 quelli registrati nelle ultime ore. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale ticinese.

Sono 130 le persone ricoverate in ospedale per Covid-19, con una presenza in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Sono 16 i pazienti che si trovano nei reparti di cure intense. Non si registrano nuovi decessi: il bilancio delle vittime della pandemia resta fermo a quota 1047.



Resta aggiornato al 30 dicembre il dato delle vaccinazioni, con 589'337 dosi somministrate, una percentuale del 70,5% di persone che hanno ricevuto due dosi e del 25,7% alle quali è stato somministrato anche il richiamo.

