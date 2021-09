Cade in bici, l'auto lo investe: è in pericolo di vita

LAMONE - Grave incidente oggi pomeriggio, attorno alle ore 13:00, in via Cantonale a Lamone. Un 81enne della regione è stato protagonista di una brutta caduta in bicicletta. Stando alle prime informazioni raccolte lo sventurato circolava in direzione di Lugano, probabilmente sul marciapiede, quando, per motivi da stabilire, ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra.

Il conducente di una Fiat immatricolata in Ticino, che circolava nella medesima direzione, non è riuscito ad evitare l'impatto con l'uomo a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure all'anziano, in seguito trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano. Le ferite riportate, come detto, sarebbero giudicate gravi. La vita dell'81enne - scrive la polizia cantonale - è in pericolo.

Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi da parte degli specialisti del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale.

