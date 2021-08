Diversi feriti a causa del maltempo

TENERO-CONTRA - Oltre a disagi e danni, il violento temporale che si è abbattuto questo pomeriggio sul Sopraceneri ha causato anche alcuni ferimenti.

In un campeggio situato in via Mappo a Tenero alcune piante sono state sradicate dalle forti raffiche di vento che hanno colpito la regione. Gli arbusti hanno travolto roulotte e tende, ferendo almeno cinque persone.

Confermando l'accaduto, la Polizia cantonale precisa che stando a una prima valutazione medica, si contano quattro persone ferite in modo leggero, mentre una donna ha riportato gravi ferite a una gamba e la sua vita è in pericolo. I cinque feriti, tra cui la donna in gravi condizioni, una 36enne cittadina svizzera residente nel Canton Berna, sono stati trasportati all'ospedale.

In un secondo campeggio, situato poco distante, una persona sarebbe stata colpita da un ramo. Le sue condizioni di salute non sono al momento note.

Per soccorrere i feriti sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno, un'impresa privata, nonché i soccorritori del Salva, della Croce Verde di Bellinzona, della Croce Verde di Lugano e della Rega. Per prestare sostegno psicologico ai presenti è stato inoltre richiesto l'intervento del Care Team.

Rescue Media