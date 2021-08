Resta intrappolato sotto un muletto: gravi ferite per un operaio

STABIO - Avrebbe riportato gravi ferite agli arti un operaio che lunedì attorno alle 14 è rimasto intrappolato sotto un muletto. L'incidente - come riferisce Rescue Media - è avvenuto a Stabio, in un'industria ferriera situata in via Laveggio.

Sul posto sono giunti i soccorritori del Servizio autoambulanza del Mendrisiotto (SAM) che, per liberare l'uomo, hanno richiesto l'intervento dei pompieri del Centro di soccorso del Mendrisiotto.

Vista la gravità delle ferite, è intervenuto anche un elicottero della Rega che ha provveduto al trasporto urgente del ferito al pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Lugano.

La polizia ha effettuato i rilievi del caso.

Rescue Media