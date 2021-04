Altri 69 contagi in Ticino

BELLINZONA - Non frena la curva del contagi in Ticino. Nelle ultime 24 ore l'ufficio del medico cantonale ha registrato 69 nuovi positivi nel nostro cantone, a fronte dei 68 di ieri. Come ieri non c'è stato alcun decesso. Negli ospedali ticinesi sono stati ricoverati 6 pazienti per sintomi gravi dovuti al virus, tra mercoledì e giovedì. Altri 5 pazienti sono stati invece dimessi.

Sale così a 31 703 il totale dei contagiati in Ticino dall'inizio dalla pandemia, mentre resta stabile quello dei decessi (982). Attualmente sono 94 i posti letto ospedalieri occupati da malati di Covid (ieri erano 93) di cui 17 in cure intense (ieri erano 15).



Il tasso di positività al tampone aggiornato al 16 di aprile è dell'11 per cento, su un totale di 555 test effettuati. Sono invece 246 le persone risultate positive ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane. Il tasso di riproduzione Rt aggiornato al 5 aprile è di 0.99.

Attualmente sono 445 le persone in isolamento in Ticino perché risultate positive al virus. A queste si aggiungono 659 persone poste in quarantena a seguito del contact tracing o perché rientrate da paesi a rischio. Al 18 aprile erano 91 246 le dosi di vaccino somministrate, e la percentuale di popolazione vaccinata con la seconda dose era del 9 per cento.



