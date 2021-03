Uno spacciatore in manette

LOCARNO - Un altro spacciatore di droga è stato arrestato in Ticino. A finire in manette - come comunicato dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale in una nota congiunta - è stato un 42enne croato domiciliato nel Locarnese. Presso il suo domicilio gli agenti hanno rinvenuto alcune decine di grammi di sostanza da taglio.

L'uomo, arrestato lo scorso 26 marzo, è sospettato di aver spacciato un importante quantitativo di cocaina - si parla di almeno 200 grammi - a consumatori locali. L'ipotesi di reato nei suoi confronti sono d'infrazione aggravata e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier.

Il fermo è avvenuto nell'ambito di un'operazione condotta in collaborazione con i servizi antidroga della polizia della Città di Locarno e con quella comunale di Ascona.