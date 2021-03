Il furto sfocia in rapina, la rapina sfocia in due arresti

MELIDE - Venerdì scorso la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale hanno arrestato un 17enne cittadino algerino e un 16enne cittadino tunisino, entrambi richiedenti l'asilo soggiornanti nel Mendrisiotto.

I due sono sospettati di essere gli autori di una serie di furti con scasso in Ticino, nonché di un furto sfociato in rapina avvenuto lo stesso giorno dell'arresto (12 marzo) in un'abitazione di Melide. Qui uno dei residenti, dopo aver sorpreso i due nel proprio appartamento, è riuscito a fermare il 16enne fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Il 17enne si era per contro dato alla fuga dopo una colluttazione con il proprietario. Ne sono nati un dispositivo di ricerca e un'attività d'indagine coordinati dalla Polizia cantonale che nel giro di poche ore hanno permesso di identificare e arrestare nel Mendrisiotto il 17enne.

Le ipotesi di reato nei confronti dei due sono quelle di rapina, ripetuto furto, violazione di domicilio e danneggiamento. L'inchiesta, coordinata dalla Magistratura dei minorenni, dovrà ora chiarire l'eventuale coinvolgimento del 17enne e del 16enne in altri episodi simili avvenuti sul nostro territorio.