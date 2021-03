Coronavirus: in Ticino altri 73 contagi

BELLINZONA - Dopo i 72 registrati ieri e i 94 di mercoledì, oggi sono 73 i nuovi contagi notificati all'Ufficio del Medico cantonale. Come ieri, non si registrano invece nuovi decessi.

Aumentano i ricoveri - I pazienti che hanno dovuto essere ospedalizzati nelle ultime 24 ore per sintomi gravi dovuti al virus sono invece otto, mentre i dimessi sono cinque. In totale, sono 65 (+3) i posti letto occupati da pazienti Covid, di cui 7 (+1) in terapia intensiva.



elaborazione tio.ch/20minuti

La curva dei contagi, settimana per settimana

I dati complessivi - Sale così a 28'681 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia, restano 963 invece il numero dei decessi. Il tasso di positività su un totale di 922 tamponi effettuati è del 9% (dato aggiornato al 9 marzo). L'indice di riproduzione del virus invece - aggiornato al 22 febbraio - è 1.12, con una media di 196 positivi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane.

Misure di contenimento - Per quanto riguarda le misure di contenimento, aggiornate all'11 marzo, sono 438 le persone in isolamento perché risultate positive al test, mentre altre 696 sono state sottoposte a quarantena a seguito del contact-tracing o perché rientrate da paesi a rischio.



La curva dei ricoveri e dei decessi, settimana dopo settimana

Nessun contagio nelle casi anziani - Nelle case anziani del Cantone anche oggi non si registrano nuovi casi. Il virus non è presente in nessuna dalle 68 strutture presenti sul territorio cantonale (4'692 posti letto). Dall'inizio della pandemia, per Covid-19, sono deceduti 383 residenti (1'358 sono invece i residenti guariti. Altri 1'134 anziani sono morti per altre cause.

Nessuna nuova classe in quarantena - Al contrario, il virus continua a essere presente fra i banchi di scuola. Ecco le classi attualmente in quarantena (dato aggiornato a oggi, 12 marzo):

1 classe Scuola elementare di Faido (comunicata il 10.03.2021, termina il 14.03.2021)

1 classe Scuola dell'infanzia di Monte Carasso (comunicata il 10.03.2021, termina il 18.03.2021)

2 classi Scuola elementare di Monte Carasso (comunicate il 10.03.2021, terminano il 18.03.2021)

1 classe, Scuola elementare di Massagno (comunicata il 4.03.2021, termina il 14.03.2021)

1 classe, Scuola elementare di Paradiso (comunicata il 5.03.2021, termina il 13.03.2021)

1 classe, Scuola elementare dei Ronchini, Istituto scolastico bassa Vallemaggia (comunicata il 7.03.2021, termina il 15.03.3021)

1 classe, Liceo di Lugano 2 (comunicata il 7.03.2021, termina il 15.03.2021)

1 classe, Centro professionale commerciale di Locarno (comunicata l'8.03.2021, termina il 15.03.3021)

1 classe, Scuola elementare di Faido (comunicata il 9.03.2021, termina il 15.03.2021)

1 classe, Scuola media di Cevio (comunicata il 9.03.2021, termina il 18.03.2021)

In Ticino ci sono 421 sezioni di scuola dell'infanzia, 803 di scuola elementare, 607 di scuola media e 1'159 delle scuole postobbligatorie cantonali.

