Alonso trasferito in serata in un ospedale di Berna

LUGANO - Dopo le prime cure ricevute all’ospedale all’Ospedale civico di Lugano, a seguito dell’incidente avvenuto giovedì sera su via La Santa a Viganello, Fenando Alonso sarebbe stato trasferito all’ospedale di Berna.

L’indiscrezione è arrivata in serata durante una trasmissione televisiva della BBC. Il trasferimento in una struttura ospedaliera d’oltre Gottardo si è reso necessario a causa delle ferite riportate.

In serata la Alpine Renaullt non aveva rilasciato particolari dettagli sullo stato di salute del pilota limitandosi a dire che Alonso si sentiva bene e che era in attesa di ulteriori esami che verranno effettuati questa mattina. Poi sono arrivate le prime indiscrezioni, che riferivano di ferite riportate alla bocca, quindi mascella e denti, e per questo sarebbe stato trasferito a Berna in una struttura specializzata per questa tipologia di infortuni.

Nel corso della giornata odierna è previsto un aggiornamento del suo stato di salute.