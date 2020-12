Staccano il registratore di cassa e scappano

BELLINZONA - Sono entrati pochi minuti prima di mezzanotte. In tre, a volto scoperto, ma con la mascherina. Maschi, capelli corti, indossavano piumini con cappuccio. Come se niente fosse hanno staccato il registratore di cassa, poi hanno preso la porta e sono tornati da dov'erano venuti.

Ad essere colpito, è stato il Centro Kebab in via Teatro a Bellinzona. «Non erano armati», sottolinea un dipendente del negozio. «Hanno portato via tutta la cassa, non solo i soldi», aggiunge.

Il registratore, svuotato, sarebbe stato trovato più tardi in zona castelli. Fortunatamente, le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono riuscite a riprendere chiaramente i loro volti. E forse questo ha permesso facilmente di identificarli. Contattata, la Polizia conferma infatti il furto con scasso assicurando che i tre sono già stati fermati.