Scontro tra due auto a Genestrerio

MENDRISIO - È successo poco dopo le 19 in via Canova a Genestrerio, davanti a una stazione di servizio: si tratta di un incidente in cui sono rimaste coinvolte due vetture.

Secondo informazioni raccolte sul posto, una vettura si stava immettendo sulla strada dopo una sosta al distributore di benzina. E allo stesso tempo l'altra stava lasciando la strada per recarsi alla stazione di servizio. In quel momento è avvenuto lo scontro.

Non è noto se vi siano dei feriti. In ogni caso la conducente di uno dei veicoli è stata sottoposta ad accertamenti medici, mentre l'altro non dovrebbe aver riportato ferite.

Sul posto sono giunti la polizia cantonale e i soccorritori del Servizio autoambulanza del Mendrisiotto.