Nussbaumer condannato

BELLINZONA - Werner Nussbaumer è colpevole di maltrattamenti nei confronti dei suoi animali e di aver somministrato dei dosaggi troppo elevati ad alcuni suoi pazienti: lo ha stabilito la Corte della Pretura penale presieduta dal giudice Siro Quadri, che ha condannato il medico a una pena pecuniaria di complessivi 14'600 franchi sospesa per tre anni. Lo riferiscono diversi media.

Stavolta il processo nei confronti di Nussbaumer si è dunque concluso: l'imputato era comparso alla sbarra già nel marzo del 2019, ma l'incarto era stato rimandato al Ministero Pubblico per ulteriori approfondimenti.

Per quanto riguarda i trattamenti previsti per i suoi pazienti, il giudice ha parlato di «mancanza di coscienziosità». In merito all'accusa di maltrattamenti di animali, la Corte ha stabilito che «la fattoria non era a norma».