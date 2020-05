Va a fuoco una bombola, intervengono i pompieri

CUGNASCO - Nel pomeriggio di oggi i pompieri di Tenero-Contra sono stati allertati due volte a distanza di pochissimo tempo.

Poco dopo le 15 sono dovuti intervenire a Contra per un allagamento. Neppure un'ora dopo, il loro lavoro si è reso necessario a Cugnasco, per una bombola in fiamme. I militi, giunti sul posto con il gruppo di picchetto e tre veicoli, hanno spento l'incendio in un paio di minuti.

Non si lamentano feriti o intossicati.

Sul posto è intervenuta anche la polizia cantonale.

Pompieri Tenero-Contra