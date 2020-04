Niente da fare anche per Vallemaggia Magic Blues

MAGGIA - Anche Vallemaggia Magc Blues s'inchina alle disposizioni del Consiglio federale e comunica che l'edizione 2020, prevista dal 10 luglio al 6 agosto, è stata annullata.

«Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per essere pronti con una nuova grande edizione. Il programma, di cui andiamo fieri, era pronto per esservi presentato, non ne vedevamo l'ora, come non vedevamo l'ora di ritrovarci tutti assieme in piazza a gustarci le magiche serate. Ci abbiamo creduto fino alla fine, purtroppo un virus ha deciso diversamente. Peccato! Ne prendiamo atto ma in questo momento surreale la salute delle persone deve avere la priorità».

È la prima volta dal 2002, anno di debutto della kermesse, che il blues non risuonerà nella valle durante le sere estive. Il pensiero è già al prossimo anno: «È nostra intenzione, e da stamattina ci stiamo già lavorando, riproporre lo stesso programma con gli stessi artisti l'anno prossimo per cui vi diamo già sin d'ora appuntamento al Vallemaggia Magic Blues 2021 che si terrà dal 9 luglio al 5 agosto 2021. Ringraziamo sentitamente tutti i nostri preziosi sostenitori, gli enti pubblici, gli sponsor privati, gli inserzionisti, gli amici del festival, gli artisti, i tecnici, tutti i collaboratori e il nostro magico pubblico».

Gli organizzatori concludono rivolgendo un pensiero «prima di tutto alle famiglie che hanno perso una persona cara o che hanno una persona cara che sta lottando per la vita, a tutti coloro che sono in prima linea negli ospedali, ai fornitori di servizi alla popolazione, agli artisti, i cui spettacoli (spesso loro unica fonte di sostentamento) del 2020 sono stati cancellati e a tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di eventi. Senza dimenticare gli albergatori e ristoratori, partner importanti per gli eventi e tutti coloro che sono colpiti da vicino e da lontano. Forza».