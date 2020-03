Si allarga l'epidemia in Ticino, contagiate due donne

LUGANO - Non si ferma l'avanza del coronavirus in Ticino. Il Dipartimento della sanità e della socialità ha reso noto oggi che altre due persone sono risultate positive al test del Covid-19 in Ticino.

Si tratta di due donne, entrambe residenti nel Luganese. I due casi non sono tuttavia collegati tra loro. La prima paziente era in stretto contatto con l'80enne ricoverato in terapia intensiva alla clinica Moncucco. L'ipotesi - ha riferito ieri il medico cantonale - è che possa essere stata lei a contagiare l'anziano, a seguito di un viaggio in Italia.

La seconda paziente - esaminata questa mattina - è una donna del Luganese rientrata a sua volta da un recente viaggio in Italia. Come da protocollo, per entrambi i casi è in corso la ricostruzione dei contatti stretti dei pazienti. Le misure di quarantena sono scattate immediatamente.