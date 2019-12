LUGANO - Assolto. Marco Sansonetti, ex responsabile operativo di Argo 1, è stato prosciolto dalle accuse di coazione e abuso d’autorità. In pratica, per assenza di prove. Il caso, ricordiamo, riguardava il richiedente l’asilo minorenne legato per diverse ore alle docce dell’impianto della Protezione civile di Camorino.

Anche l'istanza di risarcimento per torto morale è stata quindi respinta. Santonetti è stato invece ritenuto colpevole per la sottrazione di circa 72 mila franchi di contributi. In sostanza le ore straordinarie dei suo collaboratori venivano pagate facendole passare per rimborsi spese.

È ora da attendersi, probabilmente, il ricorso della procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.