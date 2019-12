Migrante ammanettato: «Un comportamento eccessivo»

BELLINZONA - «Lo ha provocato, lo ha colpito al polpaccio e gli ha gettato addosso dell’acqua». Per la procuratrice pubblica Margherita Lanzillo non c’è motivo di mettere in dubbio la versione fornita dal migrante che la sera del 21 gennaio 2017 nel centro di accoglienza di Camorino era stato ammanettato e legato a un tubo delle docce.

E oggi in pretura penale a Bellinzona chiede quindi che l’imputato Marco Sansonetti, ex responsabile dell’agenzia Argo 1 che quella sera è stato presente nel bunker, sia condannato a una pena pecuniaria sospesa di complessivi 2’700 franchi, per coazione o in alternativa per abuso di autorità.

Il racconto della vittima - si tratta di giovane di origini africane, all’epoca ancora minorenne - sarebbe credibile. «È stato fornito spontaneamente, senza intenti calunniatori» ha detto la procuratrice, che in aula ha quindi riportato anche altre testimonianze a sostegno della versione.

Sansonetti non ha ammanettato il migrante, ma il comportamento da lui adottato immediatamente dopo configura - per l’accusa - il reato. «Ha piantonato l’uscio, si è preso gioco di lui, lo ha colpito al polpaccio». Un comportamento «eccessivo», che «ha privato ulteriormente della libertà il migrante ammanettato».

L’accusa ha chiesto anche la conferma dell’infrazione alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, per aver sottratto 71’880 franchi di contributi. «Tutti i dipendenti hanno affermato di aver ricevuto parte del salario in contanti, parlando di “nero”».