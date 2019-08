Scontro in Bregaglia, muoiono due centauri. Uno era ticinese

VICO SOPRANO - È di due morti e di un ferito grave il bilancio dell'incidente avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 14.30, in Val Bregaglia. Protagonisti dello scontro sono stati tre centauri - in sella a due moto - che si sono scontrati in maniera praticamente frontale in località Pranzaira (Vicosoprano) sulla strada che porta al Maloja.

Lo scontro - terribile - non ha lasciato scampo ai conducenti delle due motociclette: un 60enne - facente parte di un gruppo di 35 centauri vodesi - e un 44enne - solitario - proveniente dal canton Ticino. Entrambi, nonostante gli sforzi profusi dai soccorritori e il tentativo di rianimazione effettuato dal medico d'urgenza della Rega, sono spirati sul posto a causa delle gravissime ferite riportate.

La donna in sella con il 60enne, ferita gravemente, è invece stata trasportata all'ospedale cantonale di Coira dall'elicottero della Rega. Il care-team grigionese ha prestato sostegno psicologico al resto del gruppo romando.

Per permettere i rilievi e la pulizia del campo stradale, la cantonale è rimasta chiusa al traffico per tre ore tra Casaccia e Vicosoprano. Entrambe le moto sono andate completamente distrutte.

La polizia cantonale retica ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell'incidente.