Incidente nel San Gottardo: galleria chiusa fino alle 18

AIROLO / GÖSCHENEN - Un incidente della circolazione avvenuto nella galleria autostradale del San Gottardo, in territorio urano, ha provocato 5 feriti - 4 apparentemente non gravi e uno in condizioni più serie, secondo quanto riferito da Rescue Media - nel primo pomeriggio di lunedì.

Lo scontro ha coinvolto tre veicoli, con una decina di occupanti. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Centro Intervento del Gottardo ed i soccorritori di Tre Valli Soccorso in appoggio ai colleghi d’oltralpe.

La galleria è stata immediatamente chiusa in entrambi i sensi fino alle 18 - con la deviazione del traffico leggero sulla strada del Passo - , per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi, la pulizia e la messa in sicurezza del tratto interessato.