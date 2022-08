Pienone nei campeggi, con qualche lamentela

Tende, camper e roulotte sono arrivate numerose come prima del Covid e forse «leggermente di più» anche se «non si sono raggiunti i numeri dell'anno scorso» precisa Patelli. Giugno ha segnato un 20 per cento di incassi in meno, luglio meno 10. Ma l'occupazione è comunque piena. La fine delle restrizioni ai viaggi internazionali si fa sentire anche negli alberghi: a giugno l'occupazione rilevata dall'O-Tur in una ventina di hotel del Luganese è del 69 per cento, meno di un anno fa (72 per cento) ma ben sopra la media pre-Covid (60 per cento).