La politica ticinese festeggia la Svizzera, e ne discute i problemi

Accanto al pranzo a base di polenta e prodotti nostrani, non è però mancato qualche spunto di riflessione sul ruolo della Svizzera nell’attuale complesso contesto internazionale. In particolare, durante il suo discorso, il Presidente Alessandro Speziali ha sottolineato come «il nostro Paese sta uscendo dalla pandemia, ma resta incastonato in un contesto di crisi internazionale. Questo ci offre l’occasione per riflettere su principi come la libertà e la neutralità, ossia su qual è il nostro posto nel mondo».