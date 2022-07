Il Tilo omaggia il Locarno Film Festival e aggiunge una corsa notturna

A partire dal 3 e fino al 14 agosto (esclusa la notte tra domenica 7 e lunedì 8 agosto) circolerà un collegamento supplementare notturno con partenza alle 00.55 da Locarno e arrivo a Lugano alle 01.22. I viaggiatori in direzione di Chiasso proseguono con la linea TILO S10 in partenza da Lugano alle 01:26. Il collegamento supplementare si aggiunge a quello già presente delle 00.25 in partenza da Locarno con arrivo a Lugano alle 00.54.