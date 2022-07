Il killer di Stabio aveva incaricato la vittima di mediare con la sua ex

STABIO - Il killer di Stabio avrebbe ucciso per vendicarsi di quello che lui considerava a tutti gli effetti un tradimento. La vittima freddata davanti a decine di testimoni a Cantello, nonché nuovo compagno della sua ex fiamma, era infatti un suo amico di lunga data. Per questo il 51enne operaio lo aveva incaricato di fare opera di mediazione con la donna per convincerla a ritornare da lui. Solo che le cose non sono andate proprio come aveva sperato.