«Ha sparato davanti a decine di testimoni, poi è fuggito come un pazzo»

CANTELLO - Davanti agli occhi di decine di testimoni. Si è avvicinato all'auto e ha sparato, a bruciapelo. Quindi la folle fuga verso chissà quale vendetta partorita da un uomo chiaramente non in sé. Il motivo? Un ricongiungimento sperato che non sarebbe mai avvenuto. Tanto che la ex, con la quale era finita da due mesi e mezzo, si era già rifatta una vita. Con l'uomo che l'operaio 51enne del Varesotto ha deciso di uccidere in mezzo a una strada.