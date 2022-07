Sparatoria a Stabio, ossessionato dall'idea di tornare con lei

STABIO - Non è dato sapere dove sia stata ricoverata. Questo, con buone probabilità, per evitare che l'ospedale venga preso d'assalto dalla stampa. Oltre confine, d'altra parte, sono già state rivelate le identità delle persone coinvolte nel delitto consumatosi ieri a cavallo del confine, precisamente tra Cantello e Stabio. Nomi e cognomi dell'autore del delitto passionale e della vittima, il nuovo compagno della donna - un 47enne della provincia di Varese, ma residente da tempo a Stabio dove aveva un’attività economica - freddato con un proiettile. L'unica la cui identità resta avvolta nell'anonimato è la ex del "killer", anche l'unica rimasta in vita e che a quanto pare non è più in pericolo di vita.