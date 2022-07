Il cinema che funziona a pedali

Il proiettore sarà infatti azionato dall'energia "sprigionata" dall'attività delle biciclette. A turno gli spettatori si alterneranno nell'esercizio di "cyclette" per garantire il giusto approvvigionamento di energia. La novità - che approda per la prima volta in Svizzera - potrà essere ammirata dal 19 al 22 agosto in diverse località: si inizia al Parco delle Gole della Breggia (Morbio), poi Cagiallo (Capriasca), la Piazza di Sonogno in Valle Verzasca e infine Piazza lago a Caslano.