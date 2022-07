La critica: tamponi ai bambini senza una "base legale"

Nessun contrario, in teoria – Se un bambino viene trovato positivo, può restare in colonia in isolamento oppure rientrare a domicilio. «Cinque giorni prima dell'inizio del secondo turno, abbiamo informato le famiglie in merito alla nostra intenzione. Nessuno si è mostrato contrario al tampone». Sarà. Ma la realtà indica che qualcuno non l'ha presa così alla leggera. «Fa un po' strano. Prendiamo delle misure per la salute della gente e non va bene? Abbiamo delle responsabilità. Chi non era d'accordo, avrebbe potuto dirlo tranquillamente».