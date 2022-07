«Ci hanno rubato tutto quello che potevano»

La ragazza sconosciuta e quel tizio che saliva in auto – Quando il marito quel giorno si dirige per l'ultima volta verso l'abitazione nota una ragazza sconosciuta. «Sembrava facesse il palo – sostiene –. E poi c'era un ragazzo in apparenza simile a uno di quelli coinvolti nella rapina al benzinaio che era appena salito su una macchina bianca. Come ho fatto l'associazione tra i due episodi? Guardando e riguardando il video della rapina al distributore, ho avuto più volte l'impressione che uno dei protagonisti del filmato fosse il giovane che avevo incrociato quel giovedì. Il dubbio c'è».



Disordine – La coppia torna a parlare del giorno del furto. «Quando mio marito è arrivato in casa – spiega la moglie – non ha fatto tanto caso alla porta aperta della cucina e mi ha chiamata perché c’erano delle cose in bagno fuori posto, soprattutto in camera delle bimbe e in camera nostra. Ha trovato la porta della finestra aperta, i gatti fuori. E molto disordine. Ci hanno rubato i soldi che avevamo per pagare delle cose, i gioielli. Tutto quello che hanno potuto prendere l'hanno preso».