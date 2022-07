Un'estate senza sangue: «Riserve scarse»

BELLINZONA - L'estate, da sempre, è un periodo complicato per la donazione di sangue. Ma questa del 2022 è estrema - oltre che per il caldo - anche in questo ambito. Da parecchie settimane a questa parte, infatti, le riserve ematiche sono ridotte. E la situazione è definita «critica» soprattutto per i gruppi sanguigni 0+, 0- e A+, per i quali le scorte sono particolarmente scarse. «Abbiamo effettivamente bisogno di donatori soprattutto per queste tre tipologie di sangue - esordisce Mauro Borri, direttore operativo del Servizio Trasfusionale CRS della Svizzera Italiana - ma non siamo ancora in emergenza da dover fare un appello alla popolazione».