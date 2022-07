Caccia: ecco le regole per il 2022

Modalità di prelievo:

3 capi per cacciatore (dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:

- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, il 6 ed eventualmente il 12 settembre;

- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 3 al 15 settembre per colui che ha abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;

- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 3 al 15 settembre per colui che ha abbattuto un camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal peso minore o uguale a 10 kg (capo sanitario);

- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 3 al 15 settembre;

- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina, sino al raggiungimento della quota stabilita dal Piano di abbattimento, dal 3 al 15 settembre.



Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio. Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d’età e viceversa.