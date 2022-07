Ecco le iniziative rivolte ai giovani del Locarno Film Festival

BaseCamp - Accanto all’Academy, continua a crescere il BaseCamp, iniziativa che mette in contatto circa 200 giovani artisti e voci provenienti da tutto il mondo. Giunta alla terza edizione - intitolata “Another dimension” - la residenza artistica del Festival permetterà a tutte le dimensioni creative che dialogano con il mondo del cinema d'incontrarsi e contaminarsi in uno spazio comune e condiviso. Grande importanza sarà data al contesto svizzero, grazie al coinvolgimento delle cinque maggiori scuole d’arte e di cinema locali (CISA, HEAD, ECAL, ZHdK e HSLU) e della piattaforma Play Suisse di SRG SSR, che darà modo a cinque giovani artisti di confrontarsi con creazioni intimamente connesse al mondo dei social media. Le opere, verranno esposte al BaseCamp pop-up, il nuovo spazio all’Istituto Sant’Egidio di Locarno, che sarà sede d'incontri, tavole rotonde, performance artistiche ed eventi.

Il BaseCamp, inoltre, ospiterà il collettivo artistico Total Refusal, noto in Europa per la pratica di appropriazione e sovversione degli spazi videoludici. Presente anche la videoinstallazione SKIES del Kollektiv Beton. Il collettivo sarà anche presente con il cortometraggio “Hardly Working” all’interno della sezione Pardi di domani, Concorso internazionale. Inoltre, i creativi del BaseCamp saranno coinvolti in un talk di 24 ore consecutive curato dal ricercatore dell’Universitâ della Svizzera italiana Rafael Dernbach, che inizierà mercoledì 10 agosto a mezzogiorno, sul tema “The Future of Attention” e che sarà diffuso anche in diretta su Twitch.