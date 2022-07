È iniziata la fine della Valascia

AMBRI - È iniziata questa mattina alle 10 la demolizione della vecchia Valascia. Un lavoro obbligato, condizione necessaria per l'erogazione dei sussidi cantonali per la costruzione del nuovo stadio fuori dalla zona a rischio. «Scelta dolorosa» ma «imposta dalla legge» come ha ricordato di recente l'Hcap. Al comando della ruspa, assistito da un operaio, c'era il presidente dell'Hockey Club Ambrì-Piotta, Filippo Lombardi.