Ottomila firme contro i livelli nella scuola media

L’iniziativa popolare mira a «creare più giustizia sociale e culturale nella scuola dell’obbligo ticinese, abolendo la separazione precoce delle/degli allievi in 3a e 4a media nelle lezioni di tedesco e matematica». «Oggi - sottolineano i promotori - i corsi B sono frequentati maggiormente da allievi di estrazione sociale medio-bassa. Questa separazione precoce spesso blocca la crescita scolastica di ragazze/i in fase di maturazione, penalizzandoli nell’accesso alle scuole post-obbligatorie e al mondo del lavoro». L'intenzione degli iniziativisti è dunque quella di «rafforzare l’istruzione di base in Ticino nell’interesse di tutta la società e dell’economia cantonale».