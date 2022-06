Migros chiude altre sette scuole-club

Oltre alla riorganizzazione della sua offerta formativa, Migros giustifica le chiusure con l'accelerazione della digitalizzazione in questo mercato, in particolare in relazione alla pandemia di Covid e al grave rallentamento della domanda di corsi in presenza da essa causato. L'anno scorso, la cooperativa Migros Aare aveva già annunciato l'intenzione di chiudere le scuole club di Bienne (BE), Wohlen (BE) e Zofingen (BE) entro la fine del 2021.