Supercar, esplode la moda tra i giovani

LUGANO - Giovanissimi, sorridenti e apparentemente ricchissimi. In compagnia di amici o di belle ragazze, ci tengono ad esibire fiammanti bolidi marchiati Porsche o, meglio ancora, ruggenti Ferrari e Lamborghini.

Una moda tra i giovani - Rappresentativo è l'episodio registrato il sabato pre-Pasqua nel canton Sciaffusa e che ha visto protagonisti un 18enne e un 22enne fermati a bordo di due supercar (a nolo) e denunciati per guida rumorosa. Sui social la tendenza sembra essere in crescita. Scorrendo tra i post di Instagram e i video di Tik Tok non è difficile incappare in queste moderne “cartoline” di precocissimi successi.

Trend recente (sono diversi i video di questo tipo) è pure domandare ai giovani guidatori, filmandoli, come possano permettersi auto simili. «È a noleggio», rispondono in molti (specie i più giovani), svelando il mistero.

Prezzi non per tutti, anche solo per il noleggio - Va detto, noleggiare un’auto di questo tipo non è comunque per tutti, specie a quell'età. «Per una supercar si parte dai 1'500 franchi al giorno. Ma si arriva a spenderne anche 3 o 4 mila, a seconda del chilometraggio e della durata del noleggio», ci spiegano dalla VCS Luxury Rental di Lugano (una delle tante realtà che del noleggio di lusso, in Ticino, ha fatto un business). Nonostante il prezzo, però «le richieste da parte di giovani sono parecchie».

Anche solo per una foto - Insomma, l’appeal dell’auto dei sogni non è tramontato. Anzi. «Sono richiestissime. Anche solo per guidare una volta nella vita, per qualche video, o foto da postare sui social», viene sottolineato. «Chiedono principalmente le classiche super sportive. Le noleggiano per un giorno o un weekend». E ad essere interessati all’esperienza sembrano proprio essere i più giovani: «La maggior parte delle richieste arriva da loro piuttosto che da utenti adulti».

Che le livree luccicanti e i ruggenti cavalli siano diventati status symbol tra i ragazzi lo conferma pure Gianni Marletta della King Rent di Lugano. «Lavoriamo molto con una clientela internazionale, ma tra quella locale ci sono tanti giovani. È una categoria particolare perché spesso vorrebbe l'auto solo per qualche ora. C'è persino chi la chiede senza chilometri, nel senso che non la vuole guidare, ma solo usarla per foto da postare sui social», ammette. Le più richieste? «Abbiamo una McLaren arancione, molto appariscente. Oppure una Ferrari rossa 488 spider, o la più classica Portofino. Sono auto che non passano certamente inosservate».

Se la rompi... paghi - Più che il costo del noleggio, spesso, a risultare proibitiva, è la cauzione. «Il nolo per un giorno parte dai 1'100 franchi. Ma ne chiediamo 5 mila di cauzione, che corrispondono poi allo scoperto in caso di incidente». E sono proprio questi forse, a rendere l'automobilista più avveduto. «Avvertono nei confronti del veicolo una sorta di timore reverenziale e, per fortuna, lo trattano con i guanti».

Giovani responsabili e non - Il noleggiatore non sembra aver paura a mettere un’auto da oltre 200 mila franchi nelle mani di ragazzi poco più che adolescenti. Ma non tutti sono però dello stesso avviso. Tanto che c’è chi ha optato per una politica che esclude il target meno "esperto". «Altrimenti si rischia di mettere un veicolo di prestigio nelle mani di chi non ne ha rispetto. E che finisce per maltrattarlo sgasando sul lungolago di Lugano», sottolineano da un altro centro noleggio del Mendrisiotto.

D’altronde non è solo una questione di cavalli, precisa il responsabile della SW Luxury Rent, sempre a Lugano. «Sono auto particolarmente basse, scomode, che richiedono una certa dimestichezza e delle accortezze». Anche qui, in ogni caso, non mancano le richieste da parte di giovanissimi. «Passiamo le giornate a trattare con potenziali clienti, anche molto giovani». E la scrematura è d'obbligo. «Non è forse il caso di mettere mezzi del genere nelle mani di neopatentati», sottolinea. «C’è però chi ci ha chiesto il noleggio per dei videoclip musicali. Abbiamo guidato noi l’auto e l’esperienza si è rivelata molto divertente. Ma capitano anche 25enni molto più responsabili di gente più adulta che, per eccesso di sicurezza nelle proprie capacità, sottovaluta i rischi».