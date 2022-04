In calo i pazienti Covid negli ospedali ticinesi

BELLINZONA - Lo scorso 1. aprile in Svizzera sono stati revocati anche gli ultimi provvedimenti anti-Covid in vigore a livello nazionale (in particolare l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici). Ma il virus non ha smesso di circolare.

Nelle ultime ventiquattro ore nel nostro cantone sono infatti stati registrati altri 403 contagi. Fortunatamente non si contano però nuovi decessi legati al Covid. Lo si evince dai dati pubblicati oggi dalle autorità sanitarie cantonali.

Nelle strutture sanitarie del nostro cantone sono attualmente 125 i pazienti ricoverati col Covid (ieri erano 131). Di questi, otto si trovano in cure intense (dato invariato rispetto a ieri).

La situazione nelle case per anziani - Nelle case per anziani ticinesi si segnalano otto nuovi casi di coronavirus. Attualmente sono 71 i residenti positivi in diciannove strutture. Quarantadue residenti sono inoltre stati dichiarati guariti dal Covid. Lo fa sapere l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI).