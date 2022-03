Il Comune l'ha ritenuta idonea a rivestire la divisa, il Cantone invece no

BELLINZONA - Idonea a indossare la divisa della comunale, ma non quella della Polizia cantonale. O, detto altrimenti, quanto tempo deve passare perché un agente, che ha subito una condanna penale, possa di nuovo ambire ad indossare la divisa? Per lo stesso reato, Cantone e Comuni sembrano applicare un metro di giudizio differente.

La doppia candidatura - Lo scorso settembre un Corpo intercomunale di polizia del Sottoceneri ha infatti assunto una donna, già gendarme della Polizia cantonale, che nel 2018 aveva dato le dimissioni dopo essere stata condannata a una pena pecuniaria di 50 aliquote, sospesa per due anni, per truffa alle assicurazioni. Trascorsi i due anni e con la fedina penale tornata pulita, la stessa persona, nel novembre 2020, aveva partecipato a un concorso per rientrare agli ordini di Cocchi, ma la sua candidatura non è stata presa in considerazione dal Consiglio di Stato che ha ritenuto la condanna incompatibile con la funzione di agente di polizia.

Le attenuanti - La poliziotta non si è però arresa e ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di annullare la decisione del Governo. Lo scorso 21 ottobre, ma la sentenza è stata resa pubblica solo in questi giorni, il Tram ha però respinto il suo ricorso. Secondo la donna l’autorità di nomina avrebbe dovuto considerare le circostanze che hanno originato la sanzione: «La stessa - ha spiegato la ricorrente al tribunale - si sarebbe trovata coinvolta suo malgrado nella vicenda penale, essendosi ingenuamente fidata di un amico assicuratore che l’avrebbe ingannata. In aggiunta, dall’unica condanna a suo carico sono passati ben due anni». Secondo l’insorgente «sono inoltre noti altri casi di agenti di polizia tuttora in servizio malgrado siano stati sanzionati penalmente».

«Situazioni differenti» - La questione sottoposta al Tram è dunque se la candidata sia stata a torto o a ragione esclusa dal concorso a causa della condanna penale inflittale nel 2018. Nella sua sentenza il giudice rigetta uno degli argomenti, spiegando che «un conto è determinarsi su un eventuale provvedimento nei confronti di un agente già alle dipendenze del datore di lavoro, un altro pronunciarsi sull’ammissione di un candidato a un concorso, con cui lo Stato non ha ancora (o non ha più) alcuna relazione di impiego. Le due situazioni sono differenti e non implicano forzatamente lo stesso trattamento».

L'ombra della condanna - A pesare nel giudizio del Governo è stato però l’apprezzamento del precedente penale. Un valutazione che il Tram non ha sconfessato: «Non si può rimproverare - scrive il giudice - all’autorità di nomina di non essersi chinata sui contorni della vicenda e in particolare sull’asserita innocenza della ricorrente (vedi il riquadro sottostante, ndr.). I tentativi della stessa di minimizzare l’accaduto si scontrano infatti con una condanna definitiva a una sanzione tutto sommato di una certa importanza». Secondo il Tram, «dati gli interessi pubblici in gioco, non appare fuori luogo né sproporzionato valutare con un certo rigore le condizioni di integrità poste dal bando di concorso». Il giudice rimarca inoltre come, sebbene sia trascorso il periodo di sospensione della pena, «la condanna può ancora essere ritenuta recente».

La lettera con cui la ricorrente racconta la sua vicenda al Tribunale amministrativo:

«Nell'agosto 2018, a mia sorpresa, sono stata coinvolta in un caso di truffa assicurativa che vedeva come indiziati il mio assicuratore, all'epoca mio migliore amico, ed il suo carrozziere. Come più volte ribadito, all'epoca dei fatti ero all'oscuro di tutto e l'unica colpa è stata quella di fidarmi di una persona che pensavo essere un amico ma che in realtà mi ha ingannata. Purtroppo ho avuto la sfortuna di essere assistita da un avvocato che a mio parere non è stato in grado di garantirmi una difesa efficace nonostante la mia sempre proclamata non colpevolezza. Questa non è unicamente la mia opinione personale, avendo sottoposto l'incarto ad altri cinque avvocati che mi hanno ripetuto di non essere stata difesa in maniera adeguata».

«Il procedimento penale ha portato alla pronuncia nei miei confronti di un decreto d'accusa di 50 aliquote giornaliere sospese con la condizionale, in quanto avevo sottoscritto un documento in bianco che, a detta del mio assicuratore, ingannandomi, avrebbe adeguatamente compilato lui al suo rientro in ufficio. Questa tipologia di decisione viene comunemente definita come "caso bagatella". Successivamente alla suddetta pronuncia, ho avvertito alcune pressioni sul posto di lavoro affinché lo lasciassi e incinta al terzo mese, con un genitore malato terminale, ho erroneamente creduto che la via più semplice e indolore per concludere la vicenda fosse quella di rinunciare ad un impiego che mi sarebbe mancato moltissimo negli anni a seguire, invece di oppormi al decreto come avrei invece dovuto fare, andando contro il parere del mio avvocato».