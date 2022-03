Una sagra al posto di San Provino, ma senza animali e bancarelle

AGNO - L'appuntamento è per domani (14 marzo), dalle 10.00. «Per bere e mangiare qualcosa in compagnia», come hanno annunciato gli organizzatori (la Gioventù Rurale del Luganese) sulla loro pagina Facebook.

Sarà una fiera di San Provino in formato decisamente ridotto - non a caso denominata "Sagra di Primavera" - quella che andrà in scena domani ad Agno: sul prato vicino alla stazione non ci sarà il capannone con gli animali e nemmeno le bancarelle rurali. Ma si è voluto comunque organizzare qualcosa per far sì che il tradizionale incontro agricolo non venisse annullato per il terzo anno consecutivo. Il Municipio di Agno - ricordiamo - aveva infatti deciso di rinunciare all'evento perché «non sarebbe stato possibile viverlo con la necessaria spensieratezza e allegria».

La buvette resterà aperta fino alle 21.00 e durante la giornata, oltre agli immancabili brindisi, si potranno gustare polenta e latte/gorgonzola/luganiga, panini con la luganiga, salametti e formaggi.