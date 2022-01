La Fiera di San Provino salta (di nuovo)

AGNO - Per il terzo anno consecutivo la tradizionale Fiera di San Provino deve cedere al virus. A comunicare l'annullamento dell'ennesima manifestazione della tradizione ticinese (dopo i vari carnevali) è lo stesso Municipio di Agno.

«Siamo molto legati all'evento, tanto quanto la popolazione per questo abbiamo atteso fino all'ultimo per prendere questa decisione», si rammarica l'esecutivo precisando di aver «a più riprese» studiato formule alternative per salvare la Fiera.

Un salvataggio che però si è scontrato con l'applicazione delle attuali disposizioni in vigore per contrastare la pandemia. «Regole che - conclude il Municipio - non avrebbero permesso di vivere la spensieratezza, l'allegria e la spontaneità tipiche dell'evento».