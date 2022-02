Ancora in calo i pazienti Covid negli ospedali ticinesi

BELLINZONA - Sono 659 i nuovi contagi da Covid accertati in Ticino nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano 647). Purtroppo si registra anche una morte legata al coronavirus. Lo comunicano oggi le autorità sanitarie cantonali.

Dal primo caso in Svizzera (che risale a esattamente due anni fa, il 25 febbraio 2020), nel nostro cantone ne sono stati accertati complessivamente 111'313. Le vittime sono invece a quota 1'121.

Nel frattempo negli ospedali ticinesi continua a scendere il numero dei pazienti Covid. Attualmente sono 66 (ieri erano 73). Di questi, sette si trovano in cure intense (-1).

Nelle case per anziani 55 ospiti positivi - Con nove nuovi contagi nelle ultime ventiquattro ore, attualmente in tredici case per anziani ticinesi si contano 55 residenti positivi al coronavirus. Lo fa sapere oggi l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI). Quattro residenti sono stati dichiarati guariti.