Rababar: via libera del Municipio per l'orario prolungato

BELLINZONA - Detto fatto. Il Rababar, versione extra-light proposta come sostituto dell'amatissimo Rabadan, ci sarà. Preso atto degli allentamenti decisi dal Consiglio federale, il Municipio di Bellinzona ha infatti deciso di dare l'ok al prolungamento dell'orario di apertura dei bar cittadini durante il periodo di carnevale, ma solo per le serate di venerdì 25 febbraio, sabato 26 e martedì 2 marzo. Questo, però, solamente per gli esercizi pubblici che hanno già richiesto la deroga alla Città.

«Non trattandosi di una vera edizione del tradizionale carnevale bellinzonese Rabadan», specifica nel comunicato odierno il Municipio, «gli esercenti saranno tenuti al rispetto di un certo numero di condizioni e norme finalizzate alla tutela dell’ordine pubblico».

La decisione dell’esecutivo prevede quindi quanto segue:

- prolungo d'orario solo per le serate di venerdì, sabato e martedì (fino alle 3);

- presentazione di un piano di sicurezza da parte degli esercenti interessati avallato dalla Polizia comunale (con almeno due agenti di sicurezza certificati per ogni esercizio pubblico);

- non è autorizzata la posa di tendine o mescita su suolo pubblico;

- divieto di subappalto di spazi da parte degli esercenti;

- non è autorizzata la diffusione di musica all’esterno degli esercizi pubblici (eccetto quella delle guggen);

Infine, «il traffico in zona Piazza Indipendenza e Piazza Governo sarà limitato».