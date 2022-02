I nuovi positivi sono 998. Due i decessi

Altri 998 tamponi positivi in Ticino. Numeri leggermente più alti rispetto al trend degli ultimi giorni: ieri erano stati 619, mentre l'altro ieri 466. Purtroppo si registrano due nuovi decessi causati dalla malattia (il totale da inizio pandemia sale quindi a 1'107). Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale attraverso l'odierno aggiornamento epidemiologico.

In ospedale - In discesa, invece, il numero di pazienti Covid ricoverati, ora a quota 145 (6 in meno di ieri). Tra loro, 10 si trovano in cure intense (due in meno rispetto a ieri). Durante la prima settimana di febbraio, l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 64,9 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 60 anni e il più anziano 86.



elaborazione tio/20minuti

Gli anziani - Con dieci nuovi casi e cinque guariti, i residenti di casa anziani attualmente positivi scendono a 26 in tutto. Le strutture al momento toccate dal virus sono sette.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che il 71,8% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 44,1% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 77,8% tra gli over 65.



elaborazione tio/20minuti

elaborazione tio/20minuti