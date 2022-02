In Ticino altri 879 casi e un morto in 24 ore

BELLINZONA - Sono 879 i ticinesi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Numeri stabili rispetto a quelli degli scorsi giorni: ieri erano stati 756, l'altro ieri 993. Si registra però anche un'ulteriore vittima del virus, per un totale di 1'105 dall'inizio della crisi sanitaria.

In ospedale - Nelle strutture ospedaliere scendono i ricoverati affetti dalla malattia. Si contano 160 pazienti Covid in tutto, due in meno rispetto a ieri. Di loro, 10 (come ieri) occupano i letti di terapia intensiva. Durante la quarta settimana di gennaio, l'età media dei nuovi ospedalizzati era di 63,9 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 51 anni e il più anziano 95.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a venerdì, riportano che il 71,7% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 43,6% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 77,5% tra gli over65.



Tio/20minuti



Tio/20minuti

Tio/20minuti