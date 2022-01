In Ticino altri 499 casi e quattro decessi in 24 ore

Giornalista in formazione

di Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

BELLINZONA - Sono 499 i ticinesi risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Numeri, questi, in netto ribasso rispetto a quelli degli scorsi giorni: ieri erano stati 1'095, l'altro ieri 1'266. Si registrano però anche quattro ulteriori vittime del virus, di cui due nelle case anziani, per un totale di 1'102 dall'inizio della crisi sanitaria.

In ospedale - Nelle strutture ospedaliere salgono i ricoverati affetti dalla malattia. Si contano 175 pazienti Covid in tutto, nove in più rispetto a ieri. Di loro, 14 (meno uno) occupano i letti di terapia intensiva. Durante la terza settimana di gennaio, l'età media dei nuovi ospedalizzati era di 66,9 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 53 anni e il più anziano 90.

Gli anziani - Con 22 nuovi casi e 26 guariti, gli utenti attualmente positivi sono 67 in tutto. Le strutture al momento toccate dal virus sono 16. Due residenti sono stati ospedalizzati a causa del virus e due sono purtroppo deceduti.

A scuola - Ancora quarantene di classe nelle scuole dell'infanzia: con 13 nuove sezioni, quelle attualmente in atto salgono a 19 in tutto. Lo riferisce oggi il Decs. Le nuove sono le seguenti: una sezione della scuola dell'infanzia di Caslano, una in quella di Barbengo, una a Ligornetto, una a Stabio, una a Davesco-Soragno, una a Cadenazzo, una a Magliaso, una a Cademario, una a Cassarate, una a Giubiasco, una a Muzzano, una a Viganello-Bottogno e una a Stabio.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a venerdì, riportano che il 71,5% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 42,4% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 76,9% tra gli over65.



Tio/20minuti



Tio/20minuti

Tio/20minuti