Più di 1'500 casi e tre decessi in 24 ore in Ticino

BELLINZONA - Altri 1'548 tamponi positivi in Ticino. Ieri erano stati 1'549, solo uno in più, mentre l'altro ieri 1'141. Nelle ultime 24 ore in Ticino tre persone hanno inoltre perso la vita a causa del virus. È quanto si evince dall'odierno bollettino epidemiologico pubblicato dall'Ufficio del medico cantonale.



In ospedale - In discesa, dopo la stabilità di ieri, il numero di pazienti Covid ricoverati, ora a quota 168 (10 in meno di ieri). Tra loro, 14 si trovano in cure intense (meno due da ieri). Durante la scorsa settimana, l'età media dei nuovi ospedalizzati affetti dal virus era di 68,4 anni. Tra i decessi, il più giovane aveva 67 anni e il più anziano 91. La settimana precedente la vittima più giovane aveva 58 anni e la più anziana 99.

Gli anziani - Tensione alta sul fronte case anziani. Con 12 nuovi casi e tre guariti, gli utenti attualmente positivi salgono a 62 in tutto. Le strutture al momento toccate dal virus sono 14. «Quasi la totalità dei residenti positivi risultano essere vaccinati: la maggioranza è asintomatica e solo in pochi casi si riscontrano lievi sintomi», indica l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADiCASI).

A scuola - Non si segnalano quarantene di classe, riferisce il Decs.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a ieri, riportano che il 70,9% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 31,4% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 70,3% tra gli over 65.



Tio/20minuti



