Gli auguri di Massagno... in streaming

MASSAGNO - È dal 1964 che il Comune e la Pro Massagno organizzano la tradizionale cerimonia di auguri. Una cerimonia che però anche quest'anno (così come nel 2021) si è svolta in streaming video a causa della pandemia. «Abbiamo voluto esserci, anche se solo in video, perché è importante far sentire la nostra presenza e la nostra vicinanza in particolare nei confronti dei più vulnerabili» così ha esordito Franco Locatelli, presidente della Pro Massagno che, citando Einstein, ha poi spiegato come sia «nel mezzo delle difficoltà nascono le opportunità».

E così è stato anche a Massagno, come ben illustra il Sindaco Giovanni Bruschetti nell’ambito del suo videointervento: «A Massagno ci siamo dati da fare e abbiamo prodotto dei risultati». La dimostrazione pratica di questo voler fare è il nuovo cinema Lux: «Durante la pandemia siamo riusciti a ristrutturarlo - prosegue il Sindaco - ed è forse questo il messaggio migliore che possiamo dare all’inizio di questo nuovo anno: inaugurato a novembre il Lux ha offerto momenti d’incontro significativi, purtroppo interrotti, ma è lì pronto per nuovamente ospitarci e farci incontrare nel corso di questo nuovo anno che sicuramente sarà migliore».

La presidente del Consiglio comunale Beatrice Bomio-Pacciorini Amichi, ha invece rivolto il suo pensiero in particolare ai giovani, che dovranno ancora rinunciare alla loro vita sociale, e alle persone più fragili, ospiti negli ospedali, augurando a tutti di «iniziare bene il nuovo anno cercando di trovare un modo sempre più innovativo di stare assieme».

I momenti discorsivi sono stati accompagnati da alcune immagini di quanto accaduto a Massagno durante il trascorso 2021, una sorta di rassegna stampa in immagini estrapolata dalla rivista info-Massagno, e dagli intermezzi musicali realizzati dal quintetto di ottoni dell’Orchestra della Svizzera italiana OSI Brass: Sébastien Galley, tromba Serena Basandella, tromba Zora Slokar, corno Eugenio Abbiatici, trombone Rino Ghiretti, tuba.