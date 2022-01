Tributi fiscali lievemente in calo, ma non in Ticino

BERNA - In Svizzera i tributi fiscali sono diminuiti nel 60% dei Cantoni. Si tratta dell'ottava contrazione media consecutiva, secondo quanto comunicato oggi dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

In media, nella Confederazione il 24,6% del potenziale di risorse è gravato da tributi fiscali, si legge in un comunicato. Si tratta della somma di balzelli cantonale e comunali divisa per il potenziale di risorse in Svizzera. Un dato in discesa rispetto all'anno scorso (24,8%).

In 16 Cantoni lo sfruttamento fiscale ha subito un calo, che risulta però spesso inferiore rispetto agli anni passati. La diminuzione più marcata riguarda il Giura, mentre in dieci cantoni si è registrato un aumento: fra questi, il Ticino (+0,6 punti percentuali).

In generale, le variazioni non sono comunque molto marcate. I cantoni della Svizzera centrale sono ancora chiaramente sotto la media nazionale e Zugo ha il valore più basso in assoluto (11,2%). Lo sfruttamento fiscale più alto si registra invece a Ginevra (34,5%).